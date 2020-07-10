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Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

Yerli ve yabancı medya kuruluşları, Ayasofya ile ilgili gelişmeleri Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:17:56 -
Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

İSTANBUL (AA) - Yerli ve yabancı medya mensupları, Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşmasıyla ilgili gelişmeleri, Sultanahmet Meydanı'ndan takip ediyor.

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı. Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.

Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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