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Kültür - Sanat Ayasofya’nın Nişânesi: Kazasker Mustafa İzzet
Kültür - Sanat

Ayasofya’nın Nişânesi: Kazasker Mustafa İzzet

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk tarafından çıkarılan "Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet” adlı eserde, 19. yüzyılın hat ve musiki üstatlarından olan ve Ayasofya Camii’nin meşhur levhalarını yazan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hayat hikâyesi ve eserleri okuyucuyla buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:33:00 -
Ayasofya’nın Nişânesi: Kazasker Mustafa İzzet

Murat Özer tarafından kaleme alınan 380 sayfalık kitapta İzzet Efendi’nin, Washington Anıtı’ndaki kitabeden İstanbul’un yapılarındaki eşsiz kitabelerine, ünlü koleksiyonerlerde bulunan yüzlerce hat eserinden miras bıraktığı musiki eserlerine kadar önemli eserlerine yer veriliyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kitapla ilgili yaptığı değerlendirmede "Hat sanatının öncü bir ismi Kazasker Mustafa İzzet Efendi, kıymetli bir âlim olmasının yanı sıra saygıdeğer bir devlet adamıdır. Dünyanın en büyük ölçülerine sahip Ayasofya Camii’ndeki el işçiliği yazıların hattatını anlatan kitabımız, Osmanlı münevverlerini anlamak adına da önemli bir vazifeyi üstlenecektir” dedi.

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