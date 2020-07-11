Ayasofya'nın imamı kim olacak? Belli oldu mu?
86 yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilerek asli hüviyetine kavuşan Ayasofya Camii'nde imamın kim olacağı sorusu akıllara geliyor. Peki Ayasofya'nın imamı kim olacak? İşte ayrıntılar...
Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya kararı açıklandı ve müze kararı iptal edildi, artık Ayasofya'da namaz kılınabilecek.
Kararın ardından heyecan doruğa çıktı. Vatandaşlar Ayasofya Cami'nin imamının kim olacağını merak ediyor.
Açıklama geldi mi?
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.