Ayasofya’nın hükmü 1453’te verildi

Taha Emre Özdemir Ankara

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ile Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine ilişkin Yeni Akit’e açıklamalarda bulundu. Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ayasofya Camii’ne itirazı geçmişte orayı müzeye çevirirken yaptığı hatanın tekerrürü anlamına geliyor. Ayasofya konusunun muhatabı CHP değildir. Aslında AK Parti’de değildir ama hatalı bir durumu düzeltmek için AK Parti devreye girmiştir. Halk yönetim yetkisini AK Parti’ye verdiği için söz sahibi odur” dedi.

“Ortada Bizans mı var?”

“Ayasofya’nın tekrar cami olarak açılması için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok” diyen Prof. Sofuoğlu, “Ayasofya Camii ile ilgili uluslararası platformda da muhatap olmamız gereken kimse yok. Ortada Bizans mı kaldı? Kimden izin alacağız? Yani nasıl sıfırdan bir cami yaparken kimseden izin almıyorsak, zulmü onlarca yıl devam eden bir yapıyı tekrar eski haline getirmek için kimseden izin alma mecburiyetinde değiliz” diye konuştu.

Ayasofya ile ilgili kesin hükmün Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yüzyıllar önce verildiğini vurgulayan Prof. Sofuoğlu, “Nasıl benim evimle ilgili bir kararı ben ve eşimden başka kimse veremezse Ayasofya hakkında karar vermek de kimsenin haddine değildir. O dönemin Fatih’i, uleması ve devlet yöneticileri Ayasofya’nın cami olarak kalmasına karar vermiştir. Bu kararı kimse değiştiremez” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ayasofya’da CHP kendi haddine olmayan bir işi yaparak camiyi müzeye çevirmiştir. Ayasofya bir camidir. Dışarıdan bakan herkes oranın bir cami olduğunu görür. CHP’ye şunu sormak istiyorum, ‘İstanbul’u sen mi fethettin? Ayasofya’yı restore ederek bugüne kadar sen mi ayakta tuttun? Tam aksine Ayasofya CHP’nin tekelinde kalsaydı çoktan yıkılacaktı. CHP Ayasofya’nın sadece yıkım ekibidir. Ayasofya’yı kim yaptı? Fatih Sultan Mehmed Han. İstanbul’u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmed Han. Dolayısıyla CHP bu sürecin hiçbir yerinde yok.”

Dr. Şenocak: Ayasofya fethin sembolüdür

“Ayasofya’yı Sultanahmet’ten, Süleymaniye’den kim ayırabilir?” diye soran Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ise “Ayasofya her şeyiyle İslâmlaşan İstanbul’un fetih sembolüdür. Ayasofya, İstanbul ile birlikte İslâm’ın cephesinde kalan en büyük hakîkattir. Ne kadar hazindir ki dış güçlerin çok arzu etmelerine rağmen İslâm’dan koparmaya cesaret edemediği Ayasofya, içeriden bir hamleyle Müslümanların elinden alınarak müze yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak “Ayasofya 1934’te müzeye çevrilmiş ve zincir camimizin kapısına değil aziz milletimizin iman ocağı olan kalbine vurulmuştur. Rûhumuz mustağriblerin yalanlarından kurtulduğunda Ayasofya da esaretten kurtulacaktır” diye konuştu. Büyük Komutan Fatih Sultan Mehmed Han’ın Ayasofya ile ilgili vakfiyyesini hatırlatan Dr. Şenocak, şunları söyledi: “İstanbul’u fethettikten sonra Ayasofya’yı camiye çeviren Fatih Sultan Mehmed, ileriki yıllarda zuhûr edecek siyasi iradenin burayı ibadetten başka bir amaç için kullanacağını hissetmiş olmalı ki vakfiyyesine onlara dair beddua cümlesi dercetmiştir. Fatih Sultan yazısında ‘Kim ki bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse; Allah’ın meleklerin ve bütün insanların lâneti üzerlerine olsun. Ebeddiyyen cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir’ demiştir.”

Şenocak, Ne var ki İstanbul’u bu milletten alamayanlar, Ayasofya’yı Kâbe’den kopararak milleti kıblesinden uzaklaştırmayı amaçladı. Fakat meydanları dolduran, ‘Zincirler kırılsın; Ayasofya açılsın’ diye yürüyen İslâm’ın çocukları, bir kez daha gösterdi ki gökyüzünün rahminde bütün puttan adamları eritecek, bütün zincirleri parçalayacak bir şafak var. O şafak Ayasofya için de doğacak” ifadelerini kullandı.