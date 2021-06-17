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Medya Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ demişti… Sözcü’nün ‘cami’ haberi pes dedirtti!
Medya

Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ demişti… Sözcü’nün ‘cami’ haberi pes dedirtti!

Müslüman Türk milletinin milli ve manevi tüm değerlerine muhalif bir tavır takınan Sözcü paçavrası, takiyye yaparak mütedeyyinlere de oynamaya başladı. Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasını, “Felaket” olarak nitelendiren ‘gazete’ şimdi ‘camileri savunuyoruz’ ayaklarına yattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 16:40:00 -
Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ demişti… Sözcü’nün ‘cami’ haberi pes dedirtti!

 yeniakit.com.tr 

2020’nin dünya genelinde ses getiren olaylarından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin onlarca yıl sonra tekrar ibadete açılması ve zulmün son bulması oldu. Dünya Müslümanları Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle sevince boğulurken, Türk – İslam kültürü düşmanları karardan rahatsız oldu.

Dünyadaki İslam düşmanlarının Türkiye’deki ‘Sözcü’lüğüne soyunanlar da Ayasofya’nın ibadete açılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirmekten imtina etmedi.

Bunlardan biri olan Sözcü paçavrası, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılmasını, “2020’nin felaketleri” listesinin içinde saydı.

Sözcü’nün bu alçaklığı Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu.

Şimdi de takiyyeye başladı

Aynı Sözcü, mütedeyyin kesime oynamak için takiyye yapmaya başladı. AK Parti iktidarına karşı birlikte yol yürüdüklerinden öğrendiği takiyyeyi hakkıyla yerine getiren paçavra, “Camileri savunuyoruz” edebiyatı yaparak AK Parti hükümetini suçladı.

Yozgat’taki Tokmak Hasan Paşa Camii’nin restore edilmesi çağrısında bulunan Sözcü, yetkililerin camiyle ilgilenmediğini ileri sürerek kendince “duyar kastı.”

“Gerçek yüzünü biliyoruz”

Sözcü’nün camiler karşısındaki ikiyüzlü tutumu tepki çekerken, kamuoyunda, “Gerçek yüzünüzü biliyoruz, boşuna debelenmeyin” yorumları yapıldı.

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