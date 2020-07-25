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Dünya

Ayasofya'nın açıldığı günde yıkım için harekete mi geçtiler? İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'nın duvarlarına müdahale!

Kudüs Vakıfları ve Kutsal Mescidi Aksa İşleri Genel Müdürü Azzam El-Hatib terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa duvarlarında çalışma yaptığını ve bu durumun ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi. İşgalci İsrail'in Ayasofya Camii'nin ibadete açılış gününde böyle bir müdahalede bulunması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 01:42:00 - 2020-07-25 01:50:47
Ayasofya'nın açıldığı günde yıkım için harekete mi geçtiler? İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'nın duvarlarına müdahale!

Kudüs Vakıfları ve Kutsal Mescidi Aksa İşleri Genel Müdürü Azzam El-Hatib işgal yönetiminin Mescidi Aksa alanı içinde ve namazgâhlarında yaptığı tüm faaliyetlerin onun için ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi. 

Onarım bahanesiyle duvarlarda çalışma yapıyorlar

El-Hatib Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada Kudüs Vakıfları İdaresi'nin Mescidi Aksa'nın batı duvarında yapılan çalışmaları protesto ettiğini söyledi. İşgal yönetiminin burada çalışma yapanların onarım işi yapan işçiler olduklarını iddia ettiği bildirildi. 

"Vakıflar İdaresi'nin hakkına tecavüzdür"

El-Hatib açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal yönetiminin Mescidi Aksa üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Gerek bu mabed ve gerekse Kudüs Vakıfları İdaresi'nin işleri üzerinde onun hiçbir yasal egemenliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla yaptığı onarım çalışmaları da gerçekte Vakıflar İdaresi'nin hakkına tecavüzdür."

Mescidi Aksa üzerinde zaman veya mekan yönünden paylaşımın asla gerçekleşmeyeceğini belirten El-Hatib, işgalin varlığının Mescidi Aksa için en büyük tehlike olduğunu vurguladı. 

El-Hatib, Mescidi Aksa üzerinde tek yetkili kuruluşun Kudüs Vakıflar Dairesi olduğunu ve onun da bağlı olduğu üst kurumun Ürdün Vakıflar Bakanlığı olduğunu söyledi. 

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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