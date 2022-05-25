Ayasofya'daki şok görüntüyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Meğer o iki kadın…
Ayasofya Camii’ndeki mermerleri tahrip edip poşete koyan iki kadının kim olduğu ortaya çıktı.
2020 yılında 86 yılın ardından tekrar ibadete açılan İstanbul'un tarihi yapılarından Ayasofya'dan tepki çeken bir görüntü gelmişti. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Ayasofya duvarlarından parçalar koparıp poşete dolduran kişilerin fotoğrafı paylaşılmıştı.
Cami olmasını istemeyenler fırsata çevirdi
Bir sosyal medya kullanıcısının "Duvarları zarar görür diye flaşlı fotoğraf dahi çekilemezdi bir zamanlar. Şimdi hatıra diye parçalar kırılıp torbalara dolduruluyor duvarlarından" notuyla paylaştığı fotoğraf, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı olan kesim tarafından bolca paylaşım almıştı. "Ayasofya müze olmalıdır" diyerek imza kampanyası başlatan sosyal medya kullanıcılarına muhalif basın da destek vermişti.
Tahrip edenler Hristiyan çıktı
Gelişmelerin ardından Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip edip tozlarını poşetlere koyan ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu açıklandı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mimar Seda Özen Bilgili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıvayı kutsal sayarak parça alıp götürenler yabancı (Ortodoks) misafirler. Araştırılırsa da çıkacaktır. Geçmişte turistler mozaiklerden hatıra alırlardı." dedi.