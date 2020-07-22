Ayasofya’daki cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camiisi cuma namazı davetiye listesi

24 Temmuz günü toplu ibadete açılacak olan Ayasofya’da 500 kişi içerde namaz için hazır bulunacak. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camiisi’nde kılınacak cuma namazı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i davet etti. Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya Camiisi’nin açılışına katılmayacağı, MHP lideri ve İYİ Parti lideri Akşenir’in cuma namazına katılacakları öğrenildi. Her ne kadar Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya Camiisi’nde kılınacak cuma namazına katılmayı istemese de CHP’li Muharrem İnce’nin Ayasofya’daki namaza gelmesi bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak 24 Temmuz'da Ayasofya Cami'sinde kılınacak cuma namazına davet etti. Destici’nin 24 Temmuz'da Ayasofya da kılınacak olan ilk cuma namazına katılacağını söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katılması bekleniyor. Yurtdışından ise devlet başkanları, bakanlar, bürokratların yanında sayıda alim, müftü, kanaat önderi ve çok sayıda vatandaşın Ayasofya Camiisi’ndeki cuma namazına katılması bekleniyor. 24 Temmuz’da Ayasofya Camiisinde cuma namazı kılacakların sayısının milyonu bulması bekleniyor.