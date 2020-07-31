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Siyaset

Ayasofya'daki bayram namazının ardından Şentop'tan açıklama

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ifa eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, namazın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 08:02:00 -
Ayasofya'daki bayram namazının ardından Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır." dedi.

Şentop, "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Şentop, "Bayramlaşmada maske ve mesafe kuralına uyalım." dedi.

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