Ayasofya'daki bayram namazında Ali Erbaş'tan önemli uyarılar

Bayram coşkusu tüm Müslüman aleminde olduğu sabah saatlerinde gibi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de yaşandı. 86 yıl zincirlerine kıran Ayasofya, bu sabah yıllar sonra ilkez bayram namazına ev sahipliği yaptı.

Vatandaşlar akın etti

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Cami'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Cami'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler camiye doğru koştu.

Namazı Ali Erbaş kıldırdı

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Erbaş'tan önemli uyarılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bu bayram, temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya, Hz. Peygamberin "Temizlik imanın yarısıdır" hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirten Erbaş, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde, tedbirlerle uymaya, samimiyetle ibadet ederken insanların hem kendisini hem de çevresini korumaya mecbur olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Erbaş, hutbesine şöyle devam etti:

"Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım."

Hutbesinin sonunda, vatandaşları bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede ve bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet eden Erbaş, "Yüce Rabb'imiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halas eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Bütün önlemler alınmıştı

Bayram namazı öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırılmıştı.

Namaza gelen kişiler kontrollü bir şekilde içeri alınırken, oturma yerleri de 1 metre arayla sosyal mesafe kurallarına uyarak ayarlandı. Vatandaşlar ibadetlerini alınan önlemlerle birlikte yerine getirdiler.