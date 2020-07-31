  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ayasofya'daki bayram namazında Ali Erbaş'tan önemli uyarılar

Kurban bayramı vesilesiyle Ayasofya Cami'nde 86 yıl aradan sonra kılınan ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş hutbede önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 10:51:00 -
Ayasofya'daki bayram namazında Ali Erbaş'tan önemli uyarılar

Bayram coşkusu tüm Müslüman aleminde olduğu sabah saatlerinde gibi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de yaşandı. 86 yıl zincirlerine kıran Ayasofya, bu sabah yıllar sonra ilkez bayram namazına ev sahipliği yaptı.

Vatandaşlar akın etti

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Cami'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Cami'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler camiye doğru koştu.

Namazı Ali Erbaş kıldırdı

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Erbaş'tan önemli uyarılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bu bayram, temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya, Hz. Peygamberin "Temizlik imanın yarısıdır" hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirten Erbaş, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde, tedbirlerle uymaya, samimiyetle ibadet ederken insanların hem kendisini hem de çevresini korumaya mecbur olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Erbaş, hutbesine şöyle devam etti:

"Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım."

Hutbesinin sonunda, vatandaşları bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede ve bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet eden Erbaş, "Yüce Rabb'imiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halas eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. 

Bütün önlemler alınmıştı

Bayram namazı öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırılmıştı.

Namaza gelen kişiler kontrollü bir şekilde içeri alınırken, oturma yerleri de 1 metre arayla sosyal mesafe kurallarına uyarak ayarlandı. Vatandaşlar ibadetlerini alınan önlemlerle birlikte yerine getirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

Fatihin torunları olarak cav bellacı kafir ve münafıklara rahat vermiyeceğiz artık. Nefesimiz hep enselerinde olacak.
  • Yanıtla

Ali erbaş sanada iyi bayramlar

Keşke milleti gazi mustafa kemale dolaylı yoldanda olarak laf atıp tartistirmasaydin sayın ali erbaş cumhur ittifakının bir çoğu ataturke saygı duyar hayırlı bayramlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı