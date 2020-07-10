Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştı. Bir hedef olarak, bir hayal olarak, bir rüya olarak yer almıştı. 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşakların en önemli sloganlarından birisiydi." diye konuştu.

Ayasofya’da ne zaman namaz kılmaya gideceğiz?

Meclis Başkanı Şentop Ayasofya’da ne zaman kılınacağına ilişkin olarak, “En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz." dedi.