Ayasofya'da ilk ezanı hangi müezzin okuyacak? Ayasofya imamı kim olacak?

Ayasofya imamı kim olacak?

En çok merak edilenlerden biri de Ayasofya camii imamının kim olacağı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya kararı açıklandı ve müze kararı iptal edildi, artık Ayasofya'da namaz kılınabilecek.

Kararın ardından heyecan doruğa çıktı. Vatandaşlar Ayasofya Camii'nin imamının kim olacağını merak ediyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.