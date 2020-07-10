Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Bizde buna dayanarak cumhurbaşkanlığı düzenlemesi ile Ayasofya'nın tekrar camii olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl aradan sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın tüm insanlığa hayırlı olmasın diliyorum. Ayasofya'nın kapıları herkese açık olacaktır.

Ayasofya herkesi kucaklamayı çok daha samimi ve çok daha özgür şekilde devam edecek. 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. 24 Temmuz'a kadar tüm milletimden camideki çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, burayı görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum.