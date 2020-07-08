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Gündem

Ayasofya Türkiye’nin egemenlik meselesi

BBP lideri Mustafa Destici, çoklu baro, sosyal medya düzenlemesi, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ve LGBTİ sapkınlığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:26:00 -
Ayasofya Türkiye’nin egemenlik meselesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Ayasofya, sosyal medya ve çoklu baro düzenlemesi başta olmak üzere  gündemin sıcak konularını okuyucularımız için değerlendirdi:

Ayasofya kılıç hakkıdır

 BBP olarak Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması noktasındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Biz BBP olarak kurulduğumuz günden bu yana Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını istiyoruz. Ayasofya İstanbul’un fethinin sembolüdür. Kılıç hakkıdır. Ayasofya’yı açıp açmamak bir egemenlik meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tam bağımsız, egemen ve güçlü bir devlettir. Hiçbir devletin küstah söylemlerine kulak vermeden kendi egemenliğinin gereğini yerine getirmeli ve açmalıdır.

 Sosyal medya düzenlemesini çarpıtanlar var. Bu noktada siz sosyal medya düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sosyal medya ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Açık ve net. Bu düzenlemeyi yaparken Türkiye’nin itibarını da gözetmek zorundayız. Toplumun tüm kesimlerinin, siyasi partilerin ve bilişim uzmanlarının görüşü alınarak düzenleme yapılmalıdır.

 Sosyal medyanın ‘özgürlük alanı’ olduğu iddiasıyla düzenlemeye yönelik kirli bir algı operasyonu yürütenler mevcut. Bu noktadaki fikirleriniz nelerdir?

Sosyal medyayı kullanmayı bir hak olarak görüyorsak, özgürlükler adı altında kimsenin kişisel bilgilerine aile hayatına müdahale hakkı yoktur. Türk’ün örf ve adetine İslam ahlak ve faziletine uymayacak davranışlara müsaade etmemeliyiz.

Sosyal medya hakaret alanı değildir

 Dünyada da bu noktada düzenlemeler yapan ülkeler mevcut…

Sosyal medya üzerinden haksız ithamlar, küfürler, hakaretler… Adam yurt dışına kaçmış oradan sizin değerlerinize saldırıyor. Bunlara artık bir son vermeliyiz. Bu feyk hesaplar olmamalı. Gerçek ismiyle herkes sosyal medyada olmalı ve düşüncelerini söyleyebilmeli. Güvenliğimizle özgürlüğümüzü eş düzeyde götürmeliyiz.

 Üç büyük baronun, çoklu baro sistemine yönelik takındığı provokatif tavrı nasıl yorumluyorsunuz?

 Türkiye’nin barolarla ilgili bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu bir ayet değil. Üstelik Ankara Baro başkanı başta olmak üzere Allah’ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Cuma Hutbe’sinde Allah’ın ayetini okumayacak da neyi okuyacak? Adam bunu çağlar ötesinden gelen ses diye değerlendiriyor. Değişiklik gerekiyor ve değiştirilecek!

LGBTi sapkınlığına müsaade etmeyiz

 Türkiye’deki özgürlük ortamını sabote eden LGBTİ sapkınların son dönemdeki iğrenç faaliyetleri hakkındaki fikirlerinizi rica edebilir miyiz?

LGBTİ gibi sapkın yaşam tarzlarının Türkiye’de yeşermemesi ve buna müsaade edilmemesini istiyoruz. LGBTİ sanki bir hak ve özgürlük gibi sunulmaya çalışılıyor. Dünya kurulduğundan beri sapkınlık olarak kabul edilmiştir. LGBTİ yasaklanmıştır ve lanetlenmiştir. Çünkü hem aile hayatının hem de toplum hayatını temelini zedelemektir. Asla bir özgürlük bağlamında değerlendirilemez.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

midyat'lı

sayın başkan zaten Türkiye de üç Lider var onlardan başka ALLAH bizi ve Devletimizi diğerlerin eline ve insafına bırakmasın (Erdoğan Bahçeli ve Destici) bunlar hem milli hemde yerliler muhalefet parti ve yan dalları Türkiye yararına hiç bir girişim ve faydası yok tümü dış beslemeli ve çakmalar.
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Hayda

Kılıç hakkıdır gibi garip garip laflar. Bu gibi laflarla beraber gaza gelen bir takım saflar.. Memleketim ekonomik olarak bitmiş. Eğitimde diplerdeyiz. Basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 167. Yiz. İlk 500 içinde 1 tane üniversitemiz yok. Millet açlıktan kırılmış. 2002 yılında 27 milyar olan dış borç 600 milyar dolar seviylerine gelmiş.. Hala gündemimizde ayasofya cami olsun mu olmasın mı var! Olsun lan olsun hadi bakalım. Oda cami olsun peki sonra ne olacak? Bunun memlekete ekonomik katkısı veya bilimsel katkısı ne olacak? Bu hamlemiz bize rakip ülkeler karşısında ne kazandıracak? Yeter artık ya lütfen gerici zihniyetinizle beraber gidin. Ben bu gerici zihniyet yüzünden bu noktadayım çocuğumda böyle olmasın..
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