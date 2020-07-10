Ayasofya son dakika cami oldu mu? Danıştay'ın Ayasofya kararı açıklandı mı?

Ayasofya açıldı mı? Tüm dünyadan turistlerin İstanbul'daki ilk uğrak yerlerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Ayasofya ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okunması bütün Müslümanları heyecanlandırmıştı. Danıştay’ın Ayasofya kararının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 Temmuz’da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma yapıldı. Mahkeme kararını 15 günde içinde açıklayacak. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konu ile ilgili yazdığı yazıda, 'Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor.' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayasofya müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı. Danıştay'da görülen davanın bugün açıklanması beklenirken, karar öncesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayasofya değerlendirmesi geldi. Bakan Gül, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu belirtti. Bakan Gül şunları söyledi: “Çünkü Ayasofya bir vakıftır, vakıf anayasasına göre de vakfedilen şey hangi amaçla vakfedilmişse o amaçla uygulanması lazım, o amaca hasredilmesi lazım. Dolayısıyla ibadete cami olarak vakfedilen Ayasofya'nın asli amacına vakfedilme amacına göre açılması elbette hem hukukun gereği hem vakıf hukukunun gereği hem de bu konuda bir anayasanın da ortaya koymuş olduğu mülkiyet hakkıyla da ilgili bakıldığında bir zarurettir, bir gerekliliktir." Ayasofya'ya halihazırda para ile girildiğini hatırlatan Gül, "İnanıyorum ki bu ayıp sona erecek, bu hukuksuzluk inşallah sona erecektir diyorum." ifadesini kullandı.

"Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alındı"

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde şu açıklamaları yaptı: "Sosyal medyada Danıştay'ın 'Ayasofya'nın cami olarak açılmasına karar verdiğine' dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay'ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya'ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor."