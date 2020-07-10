Ayasofya konusunda sessizliğe gömülen Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı sözler

CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya konusunda sessiz kalmasına tepkiler var.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ise Ekrem İmamoğlu'nun haddinden fazla büyütüldüğünü söyledi.

24 TV'de Esas Mesele programına katılan İhsan Aktaş, "Bence şöyle bir yanılgı oldu. Seçimi kazandıktan sonra Ekrem İmamoğlu bir havaya girdi. Bırakın mesaj atmazsa atmasın. Bu kadar gündeme alınacak siyasi bir figür değil. Belediye kazanıldığında Mustafa Kemal yakıştırması yapıldı. Kendi çevresi de artık normal bir adam olduğunu gördü. Bence kendi haline terk etmek lazım. Bırakın tweet atmasın, bırakın ne yapıyorsa yapsın" dedi.