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İSLAM

Ayasofya konuştu!

Ahmet Tâlib Çelen'den "Ayasofya konuştu" şiiri...

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:28:00 -
Ayasofya konuştu!

Çok şükür, çıktı düşmanın

Ok’u, dedi Ayasofya

Bugün yeni dirilişin

Kökü dedi Ayasofya

***

Bir asırdır boynum bükük

Kaldım, bugün bilek büktük

Yüz yıldır küfrün en büyük

Şoku dedi Ayasofya

***

Biz durunca böyle metin

Bahtı açıldı milletin

Kalktı kalbinden ümmetin

Korku dedi Ayasofya

***

Kırıldı küfrün elleri

Kesildi zulmün yelleri

Gelsin Kur’an bülbülleri

Şakı dedi Ayasofya

***

Müjde geldi gök kubbeden

Bir meltem esti öteden

Bu râyiha ta Mekke’den

Koku dedi Ayasofya

***

Şu salâlar ömre bedel

Hiç susmasın ebed-ezel

Ezan boynumda en güzel

Takı dedi Ayasofya

***

Gönlümde sevincim derin

Titreyişi ondan yerin

Bu tekbirler yeni fethin

Tâkı dedi Ayasofya

***

Taptaze bir iman ile

Yürüyün heyecan ile

Gönülleri irfân ile

Doku dedi Ayasofya

***

Bir açmakla işler bitmez

Çalışmadan baca tütmez

Cehaletle dâvâ gitmez

Oku dedi Ayasofya

(Ahmet Tâlib Çelen)

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