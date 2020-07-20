Ayasofya konuştu!
Ahmet Tâlib Çelen'den "Ayasofya konuştu" şiiri...
Çok şükür, çıktı düşmanın
Ok’u, dedi Ayasofya
Bugün yeni dirilişin
Kökü dedi Ayasofya
***
Bir asırdır boynum bükük
Kaldım, bugün bilek büktük
Yüz yıldır küfrün en büyük
Şoku dedi Ayasofya
***
Biz durunca böyle metin
Bahtı açıldı milletin
Kalktı kalbinden ümmetin
Korku dedi Ayasofya
***
Kırıldı küfrün elleri
Kesildi zulmün yelleri
Gelsin Kur’an bülbülleri
Şakı dedi Ayasofya
***
Müjde geldi gök kubbeden
Bir meltem esti öteden
Bu râyiha ta Mekke’den
Koku dedi Ayasofya
***
Şu salâlar ömre bedel
Hiç susmasın ebed-ezel
Ezan boynumda en güzel
Takı dedi Ayasofya
***
Gönlümde sevincim derin
Titreyişi ondan yerin
Bu tekbirler yeni fethin
Tâkı dedi Ayasofya
***
Taptaze bir iman ile
Yürüyün heyecan ile
Gönülleri irfân ile
Doku dedi Ayasofya
***
Bir açmakla işler bitmez
Çalışmadan baca tütmez
Cehaletle dâvâ gitmez
Oku dedi Ayasofya
(Ahmet Tâlib Çelen)