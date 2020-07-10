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Gündem

Ayasofya kararından sonra Erdoğan'dan flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam saat 20.53'te millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:27:00 -
Ayasofya kararından sonra Erdoğan'dan flaş karar

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece cami olarak ibadete açılmasının önü açılmış oldu. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Erdoğan millete seslenecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması gerçekleştireceğini söyledi. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız  @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." dedi.

Erdoğan'ın Ayasofya kararının ardından, 2053 vizyonuna atıfta bulunarak saat 20.53'te konuşma gerçekleştirecek olması dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Son Osmanlı

Emeği geçenler bu millet sizi unutmayacak. Bir müjdede İstanbul sözleşmesi saçmalığının iptalinde haydi başkan göster
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Aslan akbey

Keşke konuşmayı yarın 14:53 te yapsa
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