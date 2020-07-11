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Gündem

Ayasofya kararı sonrası Meral Akşener'den canlı yayında Erdoğan itirafı

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası Halk TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'yanıldığını' itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:37:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından canlı yayına katıldığı Halk TV'de büyük yanılgısını itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda yanıldığını ifade eden Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun diyorum sayın Erdoğan’ı da tebrik ediyorum. Senin Müslümanın benim Müslümanım demek bize düşmez. O Allah’ın bileceği iştir.

Allah bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. O dindar bu dindar, bunlar yanlış şeyler. Türkiye’de son iki yıllık sistemden ortaya çıkan bir durum oldu. Bu tür manivelaların vatandaşı bölmek konusunda eskisi kadar görevini yerine getiremiyor. Vatandaş bundan bıktı.

Ayasofya’nın açılması ile ilgili bir araştırma önergesi vermiştik. AK Parti ve MHP ret verdi. CHP’den bu karara itiraz çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu açacaksanız açın demişti. Açarsa tebrik edeceğim demiştim; görevimi yerine getirmiş olayım."

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Yorumlar

Putsavar

Yeter bu milleti salak yurduna koydugunuz defolun gidin atinaya
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yücel

Anıtkabirde iman tazeliyen hamfendi vaaza başlamış hemde halt tv de
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