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Ayasofya kararı sonrası Dünya Kiliseler Konseyinden skandal Erdoğan açıklaması: Taahhüdünü bozdunuz

Dünya Kiliseler Konseyi, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Açıklamada "İnsanlığın ortak mirası olarak koruduğunuz taahhüdünü bozdunuz. Karşılıklı anlayışı, saygıyı, diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmek, eski düşmanlık ve bölünmelerden kaçınmak için acilen kararınızı yeniden düşünmeye ve tersine çevirmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:16:00 -
Ayasofya kararı sonrası Dünya Kiliseler Konseyinden skandal Erdoğan açıklaması: Taahhüdünü bozdunuz

Dünya Kiliseler Konseyi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden üzüntü ve endişe duyulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla kaleme alınan mektupta, karardan geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

Konseyin geçici başkanı Prof. Dr. Ioan Sauca tarafından yazılan mektupta, "Sayın Başkan, modern Türkiye'nin laik bir devlet olarak kimliğini defalarca teyit ettiniz. Ancak dün, 1934'ten beri bu tarihi eseri insanlığın ortak mirası olarak koruduğunuz taahhüdünü bozdunuz. Karşılıklı anlayışı, saygıyı, diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmek, eski düşmanlık ve bölünmelerden kaçınmak için acilen kararınızı yeniden düşünmeye ve tersine çevirmeye çağırıyoruz" denildi.

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