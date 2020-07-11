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Gündem

Ayasofya kararı sonrası çılgına dönen Yunanistan'dan küstah Türkiye teklifi

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak yeniden camii olarak ibadete açılması kararı Yunanistan'ı çıldırttı. Yunan siyasetçi Fori Yennimata haddini aşarak Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 22:39:00 - 2020-07-11 23:19:08
Ayasofya kararı sonrası çılgına dönen Yunanistan'dan küstah Türkiye teklifi

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, uluslararası toplumun Ayasofya'nın statüsüyle ilgili karara kararlılıkla tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Ateist olduğunu belirten Çipras, Yunanistan hükümetinin bu kararı uluslararası seviyede gündeme getirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Çipras, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünya mirasının benzersiz yapısı olan, büyük tarihi ve dini öneme sahip olan Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararı, dinler arası diyaloğa zarar veren ve genel insani değerleri ihlal eden ciddi bir sorun" dedi.

"Avrupa uyuyor"

Eski başbakanlardan Andonis Samaras, Avrupa ve Batı'yı eylemsizlikle suçladı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi karşısında dünyanın sessiz kalmasına tepki gösteren Samaras, "Avrupa uyuyor. Batı intihar ediyor. Kendi kimliğini ve kültürü korumayanlar ölüyor" yorumunu yaptı.

"Tüm uygar dünyaya meydan okundu"

Eski sosyalist parti PASOK'un devamı olan KINAL Partisi lideri Fofi Yennimata, Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Yennimata, "Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararı, tüm uygar dünyaya ve Hristiyanlığa yönelik bir meydan okuma. Biz Yunanlar için bu karar bıçak gibi" diye konuştu.

BM, AB ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların artık sözle değil, önlem ve yaptırımlarla tepki vermesi gerektiğini savunan Yennimata, Türkiye'nin sadece bundan anlayacağını iddia etti.

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Yorumlar

Putsavar

Alayınız gelin. Yanınıza zilleti alında gelin.
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Ömer

İlk önce kendileri hesap vermeli sayısız camiyi yokettiler . Yaptırımımış hadi ordan it ürür kervan yürür . Çok takmamak lazım .
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