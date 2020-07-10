Ayasofya kararı okunurken meclis ikiye bölündü: Oturanlar ve ayakta alkışlayanlar
Danıştay'ın kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ayasofya resmen camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar TBMM Genel Kurulu'nda okunduğu sırada, AK Parti, MHP ve İYİ Partili vekiller kararı ayakta alkışlarken, CHP ve HDP'li vekillerin ise oturarak tepkisiz kaldığı görüldü.
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okuduğu sırada bazı milletvekilleri kararı ayakta alkışlarken bazı milletvekillerinin ise koltuklarında oturarak tepki göstermedikleri görüldü.
Ayasofya kararı okunurken meclis ikiye bölündü
Meclis Başkanvekili Celal Adan, kararı kürsüden okurken, AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışladı. CHP ve HDP'li milletvekillerinin ise yerlerinden kalkmadıkları görüldü.
Erdoğan kararnameyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasını sağlayan kararnameyi imzaladığını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan, paylaşımına "Hayırlı olsun" yazdı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla Ayasofya resmen cami oldu.