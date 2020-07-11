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Gündem

Ayasofya kararı Nevşin Mengü'ye ağır geldi! Milleti hiçe sayıp akıl dışı sözler sarf etti

Sürekli absürt ve mesnetsiz çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan kurusıkı gazeteci Nevşin Mengü, Danıştay'ın Ayasofya hakkında verdiği kararı kaldıramayıp, milletin Fatih'in emanetine sahip çıkma arzusunu hiçe sayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarını akıl dışı sözlerle karalamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:44:00 -
Ayasofya kararı Nevşin Mengü'ye ağır geldi! Milleti hiçe sayıp akıl dışı sözler sarf etti

Sözde gazeteci Nevşin Mengü, mesnetsiz çıkışlarına taraftar bulmak için kullandığı Twitter'da yine kuru gürültü etti.

Mengü, Danıştayın Bakanlar Kurulunun 86 yıllık esaret kararını bozarak Türk milletini Fatih'in emaneti Ayasofya'ya kavuşturmasını hazmedemedi.

İktidara "suni düşman" karalaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin, seçmenlerini oyalamak adına suni düşmanlar meydana getirip onlara karşı zafer kazanmasının bağımlı hale geldiğini ve Ayasofya kararının da bu doğrultuda alındığını ileri sürerek büyük bir hezeyana imza atan Mengü, 86 yıldan beri Fatih Sultan Mehmet'in bedduasını alan milletin emanete kavuşma arzu ve isteğini de göz ardı etti.

İşte Nevşin Mengün'ün o paylaşımı:

"İktidar yarattığı düşmanlara karşı zafer kazanma duygusuna bağımlı hale geldi, tabanını ve kendini de birarada tutmak için devamlı olarak bu duyguya ihtiyaç duyuyor. Ayasofya kararı da bu doğrultuda alınmış yanlış bir karar."

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Yorumlar

alo

bu cahil papagan figurandan mankurt bile olmaz:)
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çok yazık

gelecekten umudu kalmamış bir millet koşar adım geriye doğru koşturuluyor.
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