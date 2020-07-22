Ayasofya kararı ile uluslararası vesayet yıkıldı

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Diyanet-Sen Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Güldemir, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya açıklamalarda bulundu.

Yeni hedefleri aktaran Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Temmuz ayı itibariyle yapmış olduğumuz Olağanüstü Kongrede delege kardeşlerimiz bizi uygun gördüler. Amacımız bu arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu güveni en güzel şekilde yerine getirmek. Teşkilat içerisindeki birlikteliği kardeşliği pekiştirmek. Yetkili sendika olarak kurumun tamamına yardım, 150 bin personele hizmet edeceğiz. Bununla beraber bu ülkenin yerli değerlerine sahip çıkan insanlara hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Din konusunda aydınlatan kişiler kendilerini bu görevleri ile ilgili en güzel şekilde yetiştirmeleri gerekir. Bu da Diyanet akademisinden geçiyor” diyen Güldemir, “Önümüzdeki süreçte Diyanet akademisinin bu dönem içerisinde hayata geçirmesi için her türlü girişimi yapacağız. Çünkü toplumu din konusunda aydınlatan kişiler kendilerini bu görevleri ile ilgili en güzel şekilde yetiştirmeleri gerekir. Bu da Diyanet akademisinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal bütün ve vesayetleri kaldırdığını, Ayasofya’yı da ibadete açmakla uluslararası bir vesayeti sonlandırdığını ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Allah nasip etti, İstanbul’u fetheden büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emanet ettiği Fethin mührü olarak tanımladığımız bilmiş olduğumuz Ayasofya Camii’ni Rabbim bu cuma ile beraber toplumumuzda yine ibadeti açmayı vesile kıldı. Ben bu vesile ile böylesine özel bir duruş sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümet bu ve benzeri çalışmalar yaptığı müddetçe biz Sivil Toplum Örgütü olarak her şekilde böyle güzel çalışmaları takip edeceğiz. Takdir edeceğiz başarılarının devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Akit’e teşekkür!

Gazetemiz Akit’e teşekkür eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, şöyle konuştu: “Ben öncelikle ziyaretinizden dolayı memnuniyetini dile getiriyorum sendika çalışmalarımızda her zaman bize gazetesinde yer veren manşetinde yer açan camianın hassasiyetlerini en güzel şekilde dile getiren Akit gazetesine de huzurunuzda şükranlarımı iletmeyi bir borç biliyorum. Camiamızın sesi insanların feryadına kulak veren saygın bir gazete bu vesile ile teşekkür ediyorum..”