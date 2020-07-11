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Aktüel

Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Genel Başkanı Ali Babacan "hayırlı olsun" mesajlarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 00:10:02 -
Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları

ANKARA (AA) - Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan "hayırlı olsun" mesajlarını paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kararla ilgili Twitter'daki paylaşımına, "hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da "Ayasofya'nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih'in emaneti olan ve İstanbul'un tüm medeniyet birikimini barındıran Ayasofya Camii hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Babacan ise "Ayasofya'nın ibadete açılması hayırlı olsun. İnsanlığın ortak tarihi mirası olan bu eşsiz yapının korunması ve geleceğe taşınması için her türlü çabayı göstereceğiz." mesajını paylaştı.

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