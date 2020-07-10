Ayasofya kararı açıklandı mı? Son karar ne oldu?
Ayasofya kararı açıklandı mı? Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında Danıştay’a dava açarak Ayasofya'nın cami statüsüne alınmasını istemişti. 16.30'da gerçekleşeceği planlanan kararın detayları merak ediliyor. Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya'da namaz kılınabilecek mi? İşte merak edilen detaylar...
Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında 2 Temmuz'da gerçekleştirilen duruşmanın sonucu bugün açıklandı.
Danıştay 10. Dairesi, Atatürk tarafından imzalanan Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bugüne kadar çıkarılan kararnamelerin iptali için yol açılmış oldu.
Dolayısıyla alınan karara göre 86 yıllık hasret geride kaldı ve Ayasofya müze statüsünden alınıp, ibadete açıldı.