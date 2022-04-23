  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Etkinlikler Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne ziyaretçi akını
Etkinlikler

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne ziyaretçi akını

Ramazan ayının maneviyatını yaşamak isteyerek Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 21:25:00 - 2022-04-23 21:45:27

Ramazan ayının bitmesine günler kala Anadolu’dan ve farklı ülkelerden binlerce kişi, ibadet yapmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine günler kala Anadolu’dan ve farklı ülkelerden binlerce kişi ibadet yapmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti.

Ayasofya'nın tarihi farklı dillerde anlatıldı

Sultanahmet Camisi’ndeki çalışmalar nedeniyle kısmen ibadete kapalı olması, vatandaşları Ayasofya’ya yöneltti. Ramazan ayının maneviyatını yaşamak isteyerek Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sırayla Ayasofya’ya alındı. Görevliler tarafından ziyaretçilere farklı dillerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin tarihi geçmişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Öte yandan Ayasofya’yı gezen bazı vatandaşlar ise iftarını Sultanahmet Meydanı’ndaki çimlik alanda yapmak için bekledikleri görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay