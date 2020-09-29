Ayasofya-i Kebir Cami Sempozyumu başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 2 Ekim’deki açılış konferansıyla başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda düzenleyeceği “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun oturumları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Ayasofya’nın tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutması, bünyesinde barındırdığı kültür mirasının dinler tarihi ve Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan sempozyumda, ulu mabedin eşsiz değeri din ve ibadet tarihi ekseninde mercek altına alınacak.