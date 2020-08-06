  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:39:41 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyenler, öğle namazı öncesi polis kontrolünden geçerek camiye alınırken, güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıyor.

Cami içinde ise Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri vatandaşlardan, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutmalarını ve maskelerini doğru bir şekilde takmalarını istiyor.

Ülkenin farklı şehrlerinden ve yurt dışından gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda serilen hasır halılar üzerinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak eda edildi.

Namaz sonrasında yerli ve yabancı turistler güvenlik kontrollerinden geçerek sırayla camiye alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı