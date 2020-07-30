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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği

Kurban Bayramı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon yapıldı - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram öncesi incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:24:06 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, İslam aleminin yarın kutlayacağı Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması ve dezenfeksiyon yapıldı.

İbadete açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde arife günü de yoğunluk yaşandı. Camide ibadet etmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeriye alındı. Grup grup içeriye girip ziyaretlerini ve ibadetlerini gerçekleştiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, ikindi namazını eda etti.

İkindi namazının ardından vatandaşlar kısa bir süreliğine camiden çıkartılarak Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Koruyucu tulumları giyen ekipler, dezenfeksiyon yaparken, bazı görevliler de yerleri süpürdü. Daha sonra, Isparta'dan getirilen saf gül suyu sıkıldı.

Temizlik çalışmalarının ardından, vatandaşlar tekrar gruplar halinde içeri kabul edildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak bayram namazı için koordinasyon toplantısı yaparak camide incelemelerde bulundu.

İkindi vaktinde ise, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kurban Bayramı çerçevesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi.


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