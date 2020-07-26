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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 05:46:09 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla kılındı.

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

Tamamı dolan camide 86 yıl aradan sonra ikinci kez sabah namazı kılmanın heyecanı hakimdi.

İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın öncesinde ve sonrasında dualar edildi, salavatlar getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.

Cami içine giremeyen Müslümanlar, namazlarını Ayasofya Meydanı'nda eda etti.

Meydanda da sık sık tekbirler getirildi, dualar edildi.

Tüm gece boyu binlerce kişiyi ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık olacak.

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