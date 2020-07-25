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Dünya

Ayasofya hazımsızlığı! Türk bayrağını ateşe verdiler

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanlar, Türk bayrağını ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 08:58:00 -
Ayasofya hazımsızlığı! Türk bayrağını ateşe verdiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini hazmedemeyen kansız Yunanlar, Atina ve Selanik'te protesto düzenledi.

Yunanistan’ın Selanik kentindeki Hıristiyanlar, İstanbul’daki Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini protesto etmek amacıyla yerel Ayasofya kilisesine gelerek ilahiler okuyor.

Selanik'te başka bir grup protestocu ise Türkiye Konsolosluğu'na doğru yürüdüğü, eylemler sırasında Türk bayrağının yakıldığı ve ayaklar altında ezildiği görüldü.

Ayrıca, başken Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi.

Politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepkilerine ilişkin açıklamalar yaptı.

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