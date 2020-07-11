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Gündem

Ayasofya hazımsızlığı: Bu karar, Osmanlı hukukunu Cumhuriyet hukukunun yerine geçirdi

Hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, Danıştay'ın Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali yönündeki kararından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 22:04:00 -
Ayasofya hazımsızlığı: Bu karar, Osmanlı hukukunu Cumhuriyet hukukunun yerine geçirdi

Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzaladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Müslümanların hasretini sona erdiren Ayasofya kararı, Hukukçu Prof. Dr. Metin Günday'ı ise rahatsız etti.

'Osmanlı hukuku Cumhuriyet hukukunun yerine geçti'

Günday, "Bu karar, bir nevi Osmanlı hukukunu Cumhuriyet hukukunun yerine geçiriyor. Kararı, Fatih Sultan Mehmet Han'a ait vakıf senedine istinaden alıyor." ifadeleriyle hazımsızlığını dile getirdi.

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Yorumlar

özgür

profa soru: hukuk nedir? kanunlar ne zaman başlar ne zaman biter? kanun neyi amaçlar? kanun kimin içindir?
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alo

cumhuriyet anayasasina, 1926 da kabul edilen vakiflar ve mulkiyet hukukuna aykiri isler, kararlar hukuka uygun nasil diyebilir bir hukukcu? yazik
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