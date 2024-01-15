Ayasofya hazımsızları yine devrede! Kirli operasyon başladı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı, gayrimüslimler için müze olarak kullanıma sunuldu. Gayrimüslimler için giriş ücreti 25 Euro olarak belirlenirken, Müslümanlara, yani camiyi ibadet amaçlı kullanacak olanlara girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı.

Tüm bunlara rağmen, Ayasofya tekrar cami olarak ibadete açıldığı ilk günden bu yana karalama çalışmalarına devam eden hazımsızlar yine operasyona kalkıştı.

Sosyal medyada algı dolu paylaşımlara imza atan muhalif kesim, Ayasofya’nın herkes için 25 Euro olduğu yalanıyla gündemi altüst etti.

Yapılan paylaşımlarda, girişlerin herkes için 25 Euro olduğu ima edildi, “Hani Ayasofya cami olarak ücretsiz ibadete açılmıştı?” soruları soruldu.

Yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

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