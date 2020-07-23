Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinleri kim oldu? Diyanet açıkladı
Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinleri kim oldu? sorusu son dakika merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Diğer yandan yarın Cuma Namazı öncesinden başlayacak program da belli oldu. Peki, Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinler görev yapacak? İşte o isimler...
Ayasofya Camii açılışı önemli isimlerin katılımıyla 24 Temmuz’da gerçekleşecek. 86 yıl sonra kılınacak namaza katılmak isteyen kişiler Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinlerini merak ediyordu. Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Diğer yandan yarın Cuma Namazı öncesinden başlayacak program da belli oldu.
Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinleri kim oldu?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imam hatiplerin isimlerini açıkladı.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Cami imam hatipleri oldu.
Sultanahmet Cami Müezzini Ahmet Hadi Duran ve Sultanahmet Cami Müezziniİbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Cami Müezzini Şükrü Asıleren, Emirgan Camisi İmam Hatibi, Beyazıd Cami Müezzini Rıdvan Akbaş Ayasofya Camisi Müezzinleri oldu.