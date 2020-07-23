Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinleri kim oldu? Diyanet açıkladı

Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinleri kim oldu? sorusu son dakika merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Diğer yandan yarın Cuma Namazı öncesinden başlayacak program da belli oldu. Peki, Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinler görev yapacak? İşte o isimler...