Ayasofya Cami'sine nasıl gidilir?

Ayasofya İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Sultan Ahmet semtindedir. Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden camiye çevrilmesi ile beraber binlerce vatandaş cami ziyareti için bu tarihi yapıya gitmek istiyor. Bu tarihi yapı tarihi yarımada içerisindeki Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet meydanında bulunuyor.

Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Sultanahmet'e en pratik ulaşım yolu Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı). Tramvay'ın Sultanahmet durağı var. Taksim'den geliyorsanız, füniküler ile Kabataş'a inip, Beşiktaş'tan geliyorsanız otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,Üsküdar veya Kadıköy'den geliyorsanız, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile, Ayrıca, Marmaray (Üsküdar'dan) veya tren ile Sirkeci durağında inip, yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlayabilirsiniz. Raylı sistemler için İstanbul Raylı Sistemler Haritası, İETT Belediye Otobüs sefer ve durakları için İETT Hat ve Durak Arama ve şehir hatları vapurları için İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferleri sayfasına bakabilirsiniz. Sultanahmet meydanı ve çevresi araç trafiğine kapalı olduğundan dolayı, Sultanahmet'e özel araç ile gelinmesi tavsiye edimemektedir.