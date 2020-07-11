Ayasofya Camisi'nde ilk namaz ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı tarihi açıkladı. Peki ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya Camisi ne zaman ibadete açılacak? İşte cevabı...
Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kararı paylaştı.
Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalar yaptı. Şentop, "Ne zaman namaz kılmaya gidebileceksiniz?" sorusuna cevap verdi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz 2020'de kılınacağını açıkladı.