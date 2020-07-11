  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz ne zaman kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı tarihi açıkladı. Peki ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya Camisi ne zaman ibadete açılacak? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-07-11 07:35:00 -
Ayasofya Camisi'nde ilk namaz ne zaman kılınacak?

Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kararı paylaştı.

Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalar yaptı. Şentop, "Ne zaman namaz kılmaya gidebileceksiniz?" sorusuna cevap verdi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz 2020'de kılınacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı