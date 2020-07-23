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Aktüel

Ayasofya Camisi, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak

Açılışa, bürokratlar, gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, engelliler, akademisyenler, öğretmenler, esnaf ve sanatkarlar, işçi ve memurlar, asker ve polisler, sağlık çalışanları, hukukçular, yazar, edebiyatçı ve sanatçılar, gazeteciler davet edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:28:49 -
Ayasofya Camisi, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak

ANKARA (AA) - Ayasofya Camisi'nin cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacağı yarınki programda, toplumun tüm kesiminden davetliler yer alacak.

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından, tarihi gün için gerekli bütün hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde tamamladı.

Diyanet İşleri Başlanlığınca, caminin kapasitesi, camide devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle takip edilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle, kılınacak ilk cuma namazı için çeşitli tedbirler alındı. Bu çerçevede tüm camilerde olduğu gibi Ayasofya'da da sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak, kısıtlı sayıda cemaat alınmasına karar verildi.

Cuma namazını kılmak üzere caminin açılışında hazır bulunacak cemaatin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak geniş ve zengin bir yelpazeyi yansıtması için çalışıldı.

Namaza erkek-kadın, genç-yaşlı bütün vatandaşları temsilen her meslekten gruplar davet edildi.

Bürokratların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, engelli vatandaşlar, akademisyenler, öğretmenler, esnaf ve sanatkarlar, işçi ve memurlar, asker ve polisler, sağlık çalışanları, hukukçular, yazar, edebiyatçı ve sanatçılar, uluslarası gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin genel yayın yönetmenleri, ilim dünyasından isimler, açılışta hazır bulunacak.


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