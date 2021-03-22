Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı faiz üzerinden de hedef aldılar!

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Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Cenab-ı Allah'ın yasakladığı 'faiz'e ilişkin paylaştığı, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir." mesajı, Ekonomist Özgür Demirtaş tarafından hedef alındı. Demirtaş, "Bu kadar teknik bir konuda en ufak bir eğitim almamış insan nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor? Yazık." dedi.

Özgür Demirtaş'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef aldığı açıklama İnternet Haber'de yer aldı. Haberde, "Dolar kurunun yükselişi ve Türk Lirası'nın değer kaybı ekonomistleri derin bir kaygıya iterken, Ayasofya Camii 'baş imam'ı Boynukalın Twitter hesabından ‘Dış güçler’e işaret edip Bakara Suresi'nden "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız” deyip sabırlı olmayı öğütleyen ayetler paylaştı." ifadeleri kullanıldı.

Bir cami imamı!

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'bir cami imamı' ifadesi ile küçümseyen Demirtaş, "Bu konuda en ufak eğitim almamış insan nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor." diye sordu.

Twiterda'da hedef alındı

Öte yandan Prof. Boynukalın'ın dindar insanlara yönelik mesajlarını, yine alakasız kişiler üzerine aldı. Azgın azınlık Ayasofya İmamı Hashtagh'i ile paylaştığı mesajlarda Prof. Dr. Mehmet Boykulan'ı hedef aldı.

Yüce Kur'an'da faiz

Cenab-ı Allah Bakara Suresi'nin 278 ve 279. ayetlerinde şöyle buyuruyor:

'Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın'

'Bunu yapmazsanız Allah ve resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere anaparanız sizindir'