Ayasofya Camii'nin imam ve müezzini konuştu

Ayasofya Camii 86 yıl sonra tekrar ibadete açılırken camiye imam olarak kimin atanacağı merak ediliyor. Ancak 2016 yılında Ayasofya'ya imam olarak atanan Önder Soy görevine devam ediyor. Soy ile birlikte Ahmet Toraman da müezzin olarak görev alıyor.

İmam Önder Soy, 4 yıldır görev yapıyor

Ayasofya'nın 1991'de ibadete açılan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığınca 17 Temmuz 2016'da, imam olarak Kurra Hafız Önder Soy atandı. Soy'un 4 yıldır görev yaptığı Ayasofya'nın dört minaresinden 5 vakit ezan sesi yükseliyor.

"Heyecandan mikrofonu düşürdüm"

Kurra Hafız Önder Soy, Ayasofya'da ezan okumanın farklı bir heyecanı olduğunu ifade ederek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok güzel ezan okuyan meslektaşlarımız ara sıra gelir buraya. Bacaklarının titrediklerini görürüm. Ben yaşamıştım bunu, 'Acaba onlarda da oluyor mu' diye bakarım. İnsan heyecandan titrer. Ayasofya'da imamlığa başladığım ilk hafta Fatiha Suresi'nde şaşırdım. Beş yaşındaki çocuk bile Fatiha okur. Ben kurra hafızım, Fatiha'da şaşırılır mı ya? 'İhdinessırat el-müstakim' bitti, gerisi gelmiyor. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. O heyecan hiçbir zaman gitmedi. Her ezan vakti geldiğinde aynı heyecanı yaşıyorum. Geçen gün burada ezan okurken ben mikrofonu düşürdüm, bir mikrofon 250 gram, ama heyecandan düşürdüm."

Müezzin Ahmet Toraman, İmam Önder Soy



Müezzin Ahmet Toraman geçen sene atandı

Daha önce 5 yıl İstanbul Beyoğlu'nda müezzinlik yapan Ahmet Toraman da geçtiğimiz yıl Ayasofya Camii'ne atandı ve hala görevine devam ediyor.

Çıplak sesle okudukları ezanla gündeme gelmişlerdi

İki isim geçtiğimiz aylarda Emre Yücelen'in YouTube kanalındaki bir proje için Ayasofya Camii'nin içinde farklı noktalarda çıplak sesle değişik makamlarda ezan okumuş ve bu proje çok ses getirmişti.