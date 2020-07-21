Ayasofya Camii'nin halısı hakkında dikkat çeken detay! Başka hiçbir camide bu özellik yok

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz cuma günü kılınacak namaz için hazırlıklar sürüyor.

Devam eden hazırlıklar esnasında, yere serilecek halının da görüntüleri paylaşıldı.

Halıları üreten fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Halı yüzde yüz yün üretim. Ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var: Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Bunun da sebebi genelde cami halılarında diz vurulan yerde ters yatımdan dolayı bir renk değişmesi oluyor. Bunu önlemek için bu halıların tüylerinin hav dediğimiz kısmını kıbleye doğru özel bir sistemle yatırarak bu bozulmayı önlemiş oluyoruz" bilgisini paylaştı.