Ayasofya Camii'ne baş imam olarak profesör atandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan imam- kayyım ve müezzinler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hayatı merak edilmeye başlandı. 86 yıl sonra yeniden Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii'nde baş imamı Mehmet Boynukalın olarak duyuruldu. Birçok alanda çalışmaları bulunan isim hakkında detayları haberimizde derledik. Peki Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ayasofya Camii'nde tam 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz hazırlıkları sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişinin atandığını açıkladı. Bunlardan birisi de Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu. Peki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Ayasofya Camii'nin imamları

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu

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