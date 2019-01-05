0553 313 94 23

Ayasofya Camii'ndeki skandal görüntüye tepkiler çığ gibi: Görevliler bu kadın dans ederken nereye bakıyordu?

Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti, İstanbul'un Fethi'nin simgesi Ayasofya Camii'ndeki skandal görüntü kamuoyunda infiale neden oldu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 22:37

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada Leyla Alaton'un gece saatlerinde olduğu belirterek paylaştığı Ayasofya Camii'ndeki skandal dans görüntüsü kamuoyunda infiale neden oldu. Kapalı olması gereken gece saatlerinde, Ayasofya Camii'nde dans yapan provokatör, vatandaşlardan kısa sürede büyük tepki topladı. 

"Namaz kılanların üzerine üşüşen görevliler, bu kadın dans ederken nereye bakıyordu?"

Sosyal medyada skandala bir tepki de Tarihçi Yazar Mustafa Armağan'dan geldi. Armağan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih'in Müslümanlara emaneti olan Ulu Mabedde iki rekât namaz kılanların üzerine üşüşen güvenlik görevlileri bu kadın dans ederken nereye bakıyordu, merak ettim? #ayasofya" ifadelerinde bulundu ve sözlerine "Ve hakkında herhangi bir işlem yaptılar mı?" sorusunu ekledi.

"Leyla Alaton'a gece yarısı Ayasofya'nın kapılarını kim açtı?"

Armağan bir başka tweetinde Leyla Alaton'a gece yarısı Ayasofya'nın kapılarını kimin açtığını sorarak "Ayasofya Camii'nde skandal! Dans seyretmeye giden Leyla Alaton'a gece yarısı Ayasofya'nın kapılarını kim açtı? Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var öyle mi?" tepkisini dile getirdi.

 

"Aynı dansı Fener Rum Patrikhanesinde de yaptırabilirler miydi?"

'İslam'a yönelik bir hakaret' olduğunu dile getiren İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu Dr. İhsan Şenocak da Ayasofya Camii'ndeki skandala tepki göstererek aynı rezilliğin Fener Rum Patrikhanesi'nde izin verilip verilemeceğini sorarak "Ayasofya'da dans. İslama bundan daha ağır bir hakaret olur mu?! Bu millet,bunu yapanları da, yaptıranları da unutmayacaktır. Yetkiler aynı dansı Fener Rum Patrikhanesinde de yaptırabilirler miydi? "Mezarda kan terliyor babamın iskeleti; Ne yaptık,ne yaptılar mukaddes emaneti?" ifadesinde bulundu.

"Bu ne haddini bilmezlik!"

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de skandala "Bu ne haddini bilmezlik, hadi Ayasofya'yı cami kabul etmiyorsun, senin kendi dinine de saygın yok mu? Utanmadan bale yapıyorsun. Seni Müslümanlar olarak kınıyoruz..." tepkisinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 22:37
  1. Ankara
  2. Leyla Alaton
  3. Ayasofya Camii
  4. Mustafa Armağan
  5. Ayasofya'da skandal dans
  6. İhsan Şenocak
  7. Fener Rum Patrikhanesi
  8. Melih Gökçek

YORUM YAZ

  • GalipGalip14 dk önce
    Gidin evinizde kılın  namazı 
  • Necmittin karaNecmittin kara16 dk önce
    Leyli alatonun gece orada işi ne'müslüman değil,hıristiyan değil..saygısız ki ne saygısız,,,
  • Hy-hyHy-hy17 dk önce
    Fatihin laneti devam ediyor.Ayasofya 80 küsür senedir beddua ediyor.
  • meltemb41meltemb4119 dk önce
    chp ye laiklere şirin gözükeceğiz diye daha susacak mısınız chp temizlenmeden muktedir olamayacak iktidar galiba baksana hala laiklerin boruları ötüyor
  • yaşaryaşar20 dk önce
    Buna göz yuman liderleri ve müslümanların Allah bin belasını versin.
  • zeyd ü hindzeyd ü hind22 dk önce
    Ayasofya Ayasofya diyoruz iyi güzel de, elin adamı venezia projesi diye kalktı Venedik'teki çan kulesinin aynısını İstanbul'un göbeğine dikti ona neden ses çıkarmadınız beyler? Armağan cevap vir? Venedik diyorum, çan kulesi diyorum, İstanbul'un göbeğine diyorum. Bir de bunu yapan adamlar cami restorasyonu da yapıyorlar üstelik. Dinime küfreden müselman olunca sorun diyorsunuz yani öyle mi Armağan?ben bildim bileli, yıllardır Aksarayda cami arsası üzerinde fuhuş pazarlığı yapılıyor, neden eleştirmediniz? samimiyet şart.
  • zeyd ü hindzeyd ü hind22 dk önce
    Ayasofya Ayasofya diyoruz iyi güzel de, elin adamı venezia projesi diye kalktı Venedik'teki çan kulesinin aynısını İstanbul'un göbeğine dikti ona neden ses çıkarmadınız beyler? Armağan cevap vir? Venedik diyorum, çan kulesi diyorum, İstanbul'un göbeğine diyorum. Bir de bunu yapan adamlar cami restorasyonu da yapıyorlar üstelik. Dinime küfreden müselman olunca sorun diyorsunuz yani öyle mi Armağan?ben bildim bileli, yıllardır Aksarayda cami arsası üzerinde fuhuş pazarlığı yapılıyor, neden eleştirmediniz? samimiyet şart.
  • zeyd ü hindzeyd ü hind22 dk önce
    Ayasofya Ayasofya diyoruz iyi güzel de, elin adamı venezia projesi diye kalktı Venedik'teki çan kulesinin aynısını İstanbul'un göbeğine dikti ona neden ses çıkarmadınız beyler? Armağan cevap vir? Venedik diyorum, çan kulesi diyorum, İstanbul'un göbeğine diyorum. Bir de bunu yapan adamlar cami restorasyonu da yapıyorlar üstelik. Dinime küfreden müselman olunca sorun diyorsunuz yani öyle mi Armağan?ben bildim bileli, yıllardır Aksarayda cami arsası üzerinde fuhuş pazarlığı yapılıyor, neden eleştirmediniz? samimiyet şart.
  • FerhatFerhat23 dk önce
    Kendisi yahudu olan Leyla hanım sinagog ta halay çektirirmi. Merak ettim
  • MehmetSalihMehmetSalih29 dk önce
    kim izin verdiyse Allah belasını versin
  • Tufan YiğitTufan Yiğit32 dk önce
    ya haber7 ye ne demeli. haberi yaptı ve sildi. bu ne demek ya.http://www.haber7.com/guncel/haber/2799536-fatihin-emaneti-ayasofyada-skandal-goruntu
  • Ahmet Mirza.Ahmet Mirza.33 dk önce
    Edep yoksunu olmak bu olsa gerek. Mukaddesata saygı yok. İş Bankası Atatürk'ün mirası diye üstün e çöken siyasi parti chp bütün hukuku ayaklar altına alırken vasiyet tersanesini tekrarlıyor. Bu Ayasofya'da atam Fatih Sultan Mehmet'in duasıdır mirasıdır vasiyetidir. Eyyy Müslüman uyuma uyan mabedine mukaddesatına sahip çık. Gün Ayasofya'nın cami olma günüdür vesselam.
  • gerçekgerçek37 dk önce
    ahhhhhhh şu CHP 16 yıldır iktidarda ya, Ülke ve Ümmet ne çekti şu 16 yıllık CHP iktidarından
  • ibrahimibrahim37 dk önce
    dinsiz imasız devlet bukadar olur

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Muğla'da kar yağışı
  1. Muğla'da kar yağışı
  2. 294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü
  3. Binanın 7. katından düşen kadın öldü
  4. Fransa'da bakanlık binasına saldırı
  5. Sudan'da eğitime kademeli olarak..
  6. 28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr’ye..
  7. HDP ilçe başkanının aracında terör..
  8. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu..
  9. Tunuslu imamlar eylem yaptı
  10. Ankara'da bin polisin katılımıyla..
  11. Fransa'da sarı yelekliler yeniden..
  12. Futbolda Körfez krizi
  13. "Ait olduğum yerdeyim"
  14. Yaralı yaban keçisine ilk müdahaleyi..
  15. Ayasofya Camii'ndeki skandal görüntüye..
  16. TBMM Başkanı Yıldırım'dan taziye..
  17. İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış..
  18. Federasyon Kupası'nda favoriler tur..
  19. Denizlispor'da transfer çalışmaları
  20. Sağ göğüs ağrısı hangi hastalığın..
Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
"Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
"Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

Günün Karikatürü

6 Ocak 2019
Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi