Ayasofya Camii'ndeki mozaik ve resimlerin akıbeti belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, camiye dönüştürülme kararı alınan Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz’da kılınacak Cuma namazıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, NTV’de Ahmed Arpat’ın sorularını cevapladı.

Resim, figür ve mozaiklerin kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Kalın, Ayasofya Camii'nde yapılan hazırlıklara ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Cumhurbaşkanımız Ayasofya’yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya’nın şanına uygun şekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak.”