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Gündem

Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!

Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, 'Yok, o kadar da değil.' yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:45:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı.

Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, 'Yok, o kadar da değil.' yanıtını verdi.

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Yorumlar

serdar-1.

ayasofya açıldı,ülkede her şeyler güllük gülüstanlık oldu,işsizlik bitti hatta almanyadan işçi istedik.
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Ceyhan01

Elhamdülillah bugünleri bize gösteren Rabbimize şükürler olsun.
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