Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!
Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, 'Yok, o kadar da değil.' yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı.
Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, 'Yok, o kadar da değil.' yanıtını verdi.
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