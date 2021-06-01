Ayasofya Camii İmamı'nı hedef alan Cumhuriyet bakın ne diyor: "Atatürk tanrıtanımazdır"
Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca'ya saldıranların başında gelen Cumhuriyet gazetesinin dağıttığı bir kitapta, M. Kemal için "Hiç kuşkusuz, Kemal Atatürk tanrıtanımazdı" denildiği ortaya çıktı.
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Bakara Suresi'nin 114. ayetini okuyan Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca, laikçi 'meczup'lar tarafından hedef alındı. Laikçi tayfa, Kur'an ayeti okuyan Mustafa Demirkan Hoca'ya, M. Kemal'in adını anmamasına rağmen, "Atatürk'e 'kafir' denildi" diyerek linç girişiminde bulundu.
Cumhuriyet gazetesinin dağıttığı kitap bakın ne diyor?
Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca'ya saldıranların başında gelen Cumhuriyet gazetesi tarafından okurlarına hediye edilen "Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye" adlı kitapta dikkat çeken ifadelerin kullanıldığı ortaya çıktı.
"Atatürk tanrıtanımazdı"
"Hiç kuşkusuz, Kemal Atatürk tanrıtanımazdı" ifadeleri yer alan kitapta, "Politikasının hedefi, açıkça, Müslümanlığın elinden her türlü siyasal, hukuksal ve toplumsal görevi almak ve toplumsal alanda devletin egemenlik üstünlüğünü eksiksiz kurmaktı." ve "30 Ocak 1932'de Ayasofya minaresinden müezzinin sesi ilk kez Kur'an'ın dilinde çınlamıyordu." deniliyor.