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Gündem Ayasofya Camii İmamı'nı hedef alan Cumhuriyet bakın ne diyor: "Atatürk tanrıtanımazdır"
Gündem

Ayasofya Camii İmamı'nı hedef alan Cumhuriyet bakın ne diyor: "Atatürk tanrıtanımazdır"

Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca'ya saldıranların başında gelen Cumhuriyet gazetesinin dağıttığı bir kitapta, M. Kemal için "Hiç kuşkusuz, Kemal Atatürk tanrıtanımazdı" denildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 22:21:00 -
Ayasofya Camii İmamı'nı hedef alan Cumhuriyet bakın ne diyor: "Atatürk tanrıtanımazdır"

 yeniakit.com.tr 

Bakara Suresi'nin 114. ayetini okuyan Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca, laikçi 'meczup'lar tarafından hedef alındı. Laikçi tayfa, Kur'an ayeti okuyan Mustafa Demirkan Hoca'ya, M. Kemal'in adını anmamasına rağmen, "Atatürk'e 'kafir' denildi" diyerek linç girişiminde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin dağıttığı kitap bakın ne diyor?

Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca'ya saldıranların başında gelen Cumhuriyet gazetesi tarafından okurlarına hediye edilen "Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye" adlı kitapta dikkat çeken ifadelerin kullanıldığı ortaya çıktı.

"Atatürk tanrıtanımazdı"

"Hiç kuşkusuz, Kemal Atatürk tanrıtanımazdı" ifadeleri yer alan kitapta, "Politikasının hedefi, açıkça, Müslümanlığın elinden her türlü siyasal, hukuksal ve toplumsal görevi almak ve toplumsal alanda devletin egemenlik üstünlüğünü eksiksiz kurmaktı." ve "30 Ocak 1932'de Ayasofya minaresinden müezzinin sesi ilk kez Kur'an'ın dilinde çınlamıyordu." deniliyor.

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Yorumlar

kemal

evet bizde tanrıyı tanımıyoruz ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH I ZÜLCELALİ TANIYORUZ O NUN KULUYUZ MUHAMMED MUSTAFA NIN ÜMMETİYİZ tanrı İSLAM DİNİ NDE YOKTUR çünkü tanrı ALLAH YERİNE kullanılamaz zaten ESMA ÜL HÜSNA DA DA tanrı geçmemektedir tanrı uyduruk dinlerde vardır
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B.b

anlı secdeye değmeyen uğursuzdan ne beklenir rahatsız da olur kaşıntı da olur. bunların alayı fetoya tam manasıyle teslim olmuşlar ki ülkemiz dahi gözlerine görünmüyor kendilerini ne zannediyorlar anlamak mümkün değil hadi yürügitttty
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