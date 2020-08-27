Ayasofya Camii için flaş karar
86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarılarak camiye çevrilmişti.
Yurtiçi ve yurtdışından binlerce müslümanın ibadet için akın ettiği Ayasofya Camii ile ilgili yeni bir karar alındı.
Kararla birlikle Ayasofya Camii'ne gelenler için kılık kıyafet kontrolü yapılmaya başlandı.
Girişlerde tulum ve başörtü dağıtılıyor
24 Temmuz'da kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etmek isteyenler için caminin içine şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımına başlandı.
86 yıl sonra gelen özgürlük
Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı.