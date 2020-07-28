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İSLAM

Ayasofya Cami sabah namazında açık mı? | Ayasofya'da sabah namazı kılınıyor mu?

Ayasofya’da 5 vakit namaz kılınıyor mu? 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya’da vakit namazlarını kılmak isteyenle internette “Ayasofya’da vakit namazları kılınıyor mu?” , “Ayasofya’da sabah namazına kaç kişi alınıyor?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:10:00 -
Ayasofya Cami sabah namazında açık mı? | Ayasofya'da sabah namazı kılınıyor mu?

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya 86 sene sonra ibadete açıldı. Binlerce insan 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’ya akın etti.

Ayasofya Cami sabah namazında açık mı? | Ayasofya'da sabah namazı kılınıyor mu?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından her sabah binlerce kişi Sultanahmet’e akın ediyor.

Sabah ezanı öncesi cami içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi.

Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı.

Camide, namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.

Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam ediyor.

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