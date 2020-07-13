Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya'ya imam olarak kim atandı? Ayasofya müezzinleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Erbaş, Ayasofya Camii'de'da 2 imam ile 4 müezzin olacağını ve 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açık olacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camisine imam ve müezzin ataması açıklamasından sonra Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya Cami müezzinleri kimler? Sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ayasofya Camii imamlarından birinin 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan ve Ayasofya’da İstanbul’un fethi yıl dönümünde Fetih Suresi okuyan hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camaii müezzinlerinden birinin ise Alpcan Çelik olduğu söyleniyor.