  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya'ya imam olarak kim atandı? Ayasofya müezzinleri

Ayasofya Camisi'ne imam olarak kim atandı son dakika haberi. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzası ile Ayasofya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanarak ibadete açıldı. Ayasofya’nın cami çevrilmesinden sonra Diyanet Ayasofya Camii’nde görevlendirilmek üzere iki imam dört müezzin atandığını duyurdu. Peki Ayasofya Cami imamı kim kim? Ayasofya Camii imamları kimler? Ayasofya müezzinleri isimleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 08:24:00 - 2020-07-13 08:41:46
Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya'ya imam olarak kim atandı? Ayasofya müezzinleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Erbaş, Ayasofya Camii'de'da 2 imam ile 4 müezzin olacağını ve 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açık olacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camisine imam ve müezzin ataması açıklamasından sonra Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya Cami müezzinleri kimler? Sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ayasofya Camii imamlarından birinin 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan ve  Ayasofya’da İstanbul’un fethi yıl dönümünde  Fetih Suresi okuyan hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camaii müezzinlerinden birinin ise Alpcan Çelik olduğu söyleniyor.

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?
Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?

Gündem

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?
Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?

İSLAM

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?

Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi
Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

Biyografi

Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı