Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya'ya imam olarak kim atandı? Ayasofya müezzinleri
Ayasofya Camisi'ne imam olarak kim atandı son dakika haberi. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzası ile Ayasofya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanarak ibadete açıldı. Ayasofya’nın cami çevrilmesinden sonra Diyanet Ayasofya Camii’nde görevlendirilmek üzere iki imam dört müezzin atandığını duyurdu. Peki Ayasofya Cami imamı kim kim? Ayasofya Camii imamları kimler? Ayasofya müezzinleri isimleri.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Erbaş, Ayasofya Camii'de'da 2 imam ile 4 müezzin olacağını ve 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açık olacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camisine imam ve müezzin ataması açıklamasından sonra Ayasofya Cami imamı kim? Ayasofya Cami müezzinleri kimler? Sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ayasofya Camii imamlarından birinin 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan ve Ayasofya’da İstanbul’un fethi yıl dönümünde Fetih Suresi okuyan hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camaii müezzinlerinden birinin ise Alpcan Çelik olduğu söyleniyor.