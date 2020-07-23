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Aktüel

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde yarın kılınacak Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:32:00 -
Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf  Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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